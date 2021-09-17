蘋果17日晚間8點開放新機預購，疫後換機需求強勁，且長線科技數位轉型商機延燒，儘管美股近期受變種病毒及聯準會將啟動縮減購債而偏震盪，但基本面穩健，且拜登政府主導財政支出計劃可望通過，科技股在企業加速數位轉型、5G寬頻網路等通訊基建趨勢加持下，長期成長前景仍強勁，有利逢回掌握機會進場加碼時機，或採定期定額長線布局科技基金。

根據理柏資訊統計，國內核備16檔境外資訊科技股票型基金績效，富蘭克林坦伯頓科技基金三個月及今年來績效，排名皆為同類型基金第一，台幣計價漲幅達15.81％及20.63％，為今年來唯一報酬率逾兩成的境外科技基金，表現領先同類型基金平均。

理財專家指出，富蘭克林坦伯頓科技基金次產業佈局以應用軟體、服務股為主，搭配營運前景強勁的半導體與系統軟體股，減碼硬體股。除第三大持股蘋果今年漲約15.16％，第四大半導體股NVIDIA，受惠遊戲及資料中心業務需求強勁，第二季營收再創歷史新高，今年來股價大漲逾七成。

半導體設備商應用材料受惠半導體設備需求旺盛，財報表現亮麗，今年來股價漲逾六成，均挹注基金績效勝出。

隨數位化需求增加，帶動新一波科技投資浪潮，根據摩根士丹利報告指出，2024年全球數位轉型支出預計上看2兆美元。富蘭克林坦伯頓科技基金，佈局囊括人工智慧、機器學習、數據分析、雲端、數位支付、5G等概念股，完全掌握數位轉型龐大商機。

理財專家表示，未來十年從經濟層面或國家戰略考量，預估所有經濟領域，均將對創新技術進行大量投資，如拜登政府除建設傳統基建外，並提高寬頻網路覆蓋率、網路安全。即科技產業長線結構趨勢明確，建議以長期布局策略，聚焦數位轉型題材科技基金。

(時報資訊)