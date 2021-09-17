全球減碳浪潮高漲，電動車扮要角，歐美政府明訂禁售燃油車時程後，超過20個國家訂定汽車電器化或燃油車禁售令，且以歐洲最積極，高盛上調全球電動車總銷量，2025年至1,300萬輛，2030年至3,200萬輛，在產業高速發展下，電動車將邁入黃金十年，供應鏈商機大爆發，投資布局相關概念基金績效表現可期。

日盛全球智能車基金研究團隊指出，全球車用電子分為動力控制、電動車輛系統、行駛系統、車身系統及車載資訊等，根據IEK預估，預測2020年全球汽車電子市場產值合計達2,745億美元，2030年上看5,061億美元、CAGR（複合年平均增長率）為6.3％。電動車輛系統2020年產值442億美元，2030年達1,969億美元、CAGR為16％，商機潛力強大。

群益創新科技基金經理人黃俊斌表示，主要國家禁售燃油車提出具體時程，及提供電動車相關補助，產業發展快速，滲透率可望逐漸提高，相關供應鏈受惠。台廠在全球電動車浪潮中扮演重要供應鏈角色，包括電池、觸控面板、光學鏡頭、自駕晶片等，可望因應產業發展趨勢受惠，未來表現可持續關注。

台新中國政策趨勢基金經理人高依暄認為，大陸新能源車發展規劃指引，顯示重點培植決心，車聯網白皮書預測，2025年智能車規模將躍增至人民幣9,600億元，五年增幅近五倍。國際能源署更預估至2030年，大陸品牌電動車銷售數量，全球市占率將可達57％，呈現壓倒性優勢，電能儲能關鍵技術尤其關鍵，建議優先布局電動車電池、儲能概念股。

日盛全球智能車基金研究團隊強調，根據外資調研機構預估，全球車用半導體2025年將達693億美元，CAGR為13.6％，高速成長醞釀龐大投資新商機，可透過智能車基金，掌握居領先的車用電子大廠完整布局。

(時報資訊)