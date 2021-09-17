智慧電網是引領綠色能源發展的先決條件，讓綠能聰明的分配到各地。為了加大綠色能源使用效率，許多先進國家都已經實裝了各式規模不等的智慧型電網。

泓格科技運用智慧電網技術，將智慧型電子裝置（IED）等電網監控設備之相關資料迅速回傳到控制或設備管理中心，例如預測性負載監控、預先切換、高準確度電壓變換等變電所應用，以提高電網供電之穩定度。

在這些不同的電網之中，以美國為首的智慧電網採用的是Westronic公司所開發的DNP3規格，而歐洲各國所使用的智慧電網則多遵循IEC 61850的規範。

IEC 61850是一個為變電站中的智能電子設備所定義的國際標準協議。它是由國際電工委員會（IEC）第57技術委員會開發，用於電源系統。該標準的目的是規定要求並提供框架，以實現不同供應商提供的智能電子設備間的互操作性。該協議可使用高速交換以太網在TCP/IP網路或變電站LAN上運行，以達成低於4毫秒的必要響應時間用來進行保護性中繼。Modbus TCP通訊協議多用於監控和控制自動化設備。具體而言，它涵蓋TCP/IP協議在「Intranet」或「Internet」境中使用Modbus消息傳遞。此協議最常見用途是將PLC、I/O模組和閘道器，透過以太網連接到其他現場總線或I/O網路。有關IEC850-211-S詳細資訊，請參考https://www.icpdas.com/en/product/IEC850-211-S。

(時報資訊)

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