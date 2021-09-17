近年綠色轉型當道，各產業紛紛群起響應，積極推動2050淨零碳排目標。為助本土製造業實踐節能減碳，全球工業自動化與資訊企業龍頭洛克威爾自動化（Rockwell Automation）推出能源大數據管理模組（FactoryTalk Energy Insight），整合數據分析技術與專業顧問諮詢服務，有效提升台廠能源使用效率，並進一步協助企業客戶通過能源管理認證標準，接軌國際永續發展藍圖。

透過軟硬體建置，蒐集彙整廠房各產線運行數據，再以洛克威爾自動化公司獨有專利「設備能源效率計算（OEEE）」系統進行資料處理，計算能源績效表現，繪製能源監測圖表及耗能基準線等評估標準，將各方數據透過可視化報表呈現，降低人力監控與後台分析成本，提高設備能源使用監管效率。

整合大數據並建立評估基準後，洛克威爾自動化的專業顧問團隊便會協助廠房分析耗能與負載狀態，量身設計能源使用改善方案，優化設備操作方式；同時透過機器學習功能進行預知保養，追蹤歷史數據預測未來潛在風險，持續改善整體管理流程。企業導入該模組後，可有效減少異常耗電，節省電費成本，預估最高可提升45％的生產效益，且顧問團隊可協助企業申請政府稽核，通過國際ISO 50001認證標準。

為呼應政府節能政策目標，台灣已有多家製造業者導入能源大數據管理模組，優化廠房能源管理績效，以台灣某半導體廠為例，因其廠房能源數據蒐集不足，若需統整長期累積的大數據，將耗費大量人力及系統成本，導入洛克威爾自動化管理模組後，透過高效OT與IT應用結合，系統性地蒐集、分析各產線能源使用數據，並依各單位需求建置客製化管理方案，成功協助工廠每年減少5.5％能耗，並因應能源危機及氣候變遷，如何兼顧經濟成長與環境永續的發展目標是全球顯學，而對於具高度電力使用需求的製造產業而言，提升能源績效更是一大課題。

洛克威爾自動化透過能源大數據管理模組，有效協助台廠降低能源成本，優化管理流程，除了有助於推動政策目標，更呼應國際節能趨勢，為台灣製造業提升產業必備的綠色競爭力。

(時報資訊)