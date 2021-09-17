全球股票市場在2021年上半年締造了亮麗的成績。其中，醫療保健類股持續吸引資金流入，即使在疫情過後，法人認為，醫療保健股有三大利基，依然可以吸引資金流入。

根據晨星統計，自2020年2月起至2021年7月期間，已有超過220億美元的資金流入醫療保健類股基金。

聯博投資專家認為，目前逐漸進入景氣溫和擴張的情境，由於醫療保健類股具有成長性、防禦力較佳、評價相對便宜等優勢，可望持續吸引資金流入，進而帶動評價回升。

聯博投信股票投資策略師李長風表示，綜觀標普500指數各類股2020年至2022年預估營收年化成長率，醫療保健類股為7.0％，僅次於科技類股的8.9％，顯示歷經新冠肺炎疫情的結構性變革後，醫療保健類股獲利增長仍可望維持相對強勁的成長潛力。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰也表示，隨著重大疾病及慢性病醫療需求的成長、大數據、物聯網等技術的導入，以及各國醫療政策及法規轉型等因素的帶動，精準醫學、智慧醫療等新型態的商業模式快速發展。

此外，在肺炎疫情延續及高齡化時代來臨下，醫療產業各領域更充滿商機。

預期2021年美國、歐盟、日本、大陸等主要國家的每人醫療支出持續上升，最大動能除疫情外，還有高齡照護、預防醫療、智慧健康等需求攀升。

蘇聖峰指出，長線而言，醫療產業擁有三利基：

其一是全球生技併購金額大幅成長，顯示大型且具發展性的生技企業將成投資標的。

二為AI應用於生技醫療市場範疇快速提升，隨著各國的法規逐漸開放，快速開發新藥已成為新興趨勢。

第三則是在新冠肺炎的後疫情時代，醫療需求快速攀升，結合大數據（Big Data）與數位科技的醫療產業發展成為顯學，因此持續看好利基型醫療股市展望。

(時報資訊)