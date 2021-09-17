生醫企業第三季獲利上修動能持續、第四季臨醫學會議旺季，臨床利多使利基個股再創高可期。法人建議，全球生技醫療產業前景旺，個股成長動能強，投資題材一波波，股價表現有望蓄勢待發，現階段卡位全球生技醫療基金，投資潛力不容小覷。

國內投信發行全球生技醫療相關基金共11檔，新光全球生技醫療基金自2021年初以來績效排名第一，拔得頭籌。新光全球生技醫療基金經理人李淑蓉表示，新冠疫情點亮生技醫療產業三大投資前景，有三大投資前景：

一、疫苗商機大開：新冠變種病毒加速新藥創新，以疫苗股來說，各國施打疫苗對象不斷擴大、未來隨疫情流感化，疫苗需求只增不減，疫苗商機大增。

二、新藥前途似錦：新冠疫情造成全球病例數激增，住院死亡人數不斷增加，治療確診病患的主力藥物，不僅需求量已見爆增，且由於變種病毒造成疫情反覆，此類藥物中長期銷售前景亦十分樂觀，因此全球各大藥廠，均前仆後繼地致力於相關研發。

三、療法不斷創新：疫情刺激各大藥廠研發更先進藥物及創新療法，包括mRNA技術平台、癌症免疫療法、抗體藥物、基因編輯藥物等，這些創新技術未來除用來治癒新冠疫情外，亦可轉攻其他疾病領域，挹注相關個股未來營運動能及投資潛力。

群益NBI生技ETF（00678）基金經理人林孟迪表示，隨著各種新冠變種病毒陸續傳出，全球對於包括疫苗、藥物、檢測等新冠病毒生技產業供應鏈需求持續暢旺，全球政府撒幣開始連年買疫苗，龐大的寡占商機獲利具想像空間。

目前全球疫苗施打普及率持續推進，預估至2025年新冠疫苗市場規模將上看1,500億美元，加上新冠病毒陸續出現變異株如印度Delta、巴西Gamma等，已有擴散至其他國家的現象，在全球新冠疫情尚未獲得有效控制之前，新冠疫苗儼然成為剛性需求，連同周邊藥物、檢測等醫療資源需求同步升溫，相關廠商獲利具想像空間。

(時報資訊)