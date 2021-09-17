鋼鐵龍頭廠中鋼（2002）開出10月、第四季內銷開平高盤，平均調幅1.32％，符合市場預期，但中鋼股價卻呈現利多不漲，16日股價下跌1.91％，收在38.5元，成交量10.89萬張，呈逐日下滑現象。

中鋼新開的盤價中，月盤產品包括大宗底材一般熱軋等均為平盤，僅電磁鋼捲每噸漲500元，季盤產品部分，包括鋼板、汽車料、熱浸鍍鋅鋼捲，每公噸上漲1,500元，棒線漲幅在0元至1,000元。採取「穩健、衡平、合宜」訂價原則，適度接軌國際行情。

法人持續看好中鋼，在煉鋼成本端方面，中國大陸工信部維持2021年粗鋼產量同比下降目標，推算下半年粗鋼產量，將相較於上半年減少約6,000萬噸，粗鋼減產預期，加上巴西淡水河谷下半年鐵礦砂產量相較於上半年將增加逾3,700萬噸，澳洲鐵礦砂下跌，也使煉鋼成本呈現下滑趨勢。

在鋼價方面，由於第四季鋼市傳統旺季將至，且考量供給端，下半年大陸粗鋼產量減產可期，加上大陸鋼品出口退稅補貼取消，供需結構相對健康之下，預期亞洲區熱軋價格持穩，將有助於中鋼盤價表現。

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(時報資訊)

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