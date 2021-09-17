16日台股延續中秋節前量縮震盪整理走勢，加權指數收17,278.70點、跌幅0.43％。振曜（6143）、合晶（6182）兩檔電子股帶量攻堅行情，振曜股價收高54.5元、大漲8.78％，合晶收盤價69元、勁揚2.83％，可留意相關認購權證。
振曜2021年前八月營收33.57億元，年增幅3.11％，8月營收3.59億元，月增幅6.61％。2021年上半年稅後盈餘1.21億元及EPS 1.49元，優於去年同期獲利1.14億元及EPS 1.39元。
振曜下半年為營運旺季，加以電子物流箱標籤開始出貨及彩色電子閱讀器帶動換機需求，營運動能受期待，8月間雖然大陸揚州因疫情封城，但9月生產線已分階段復工，有利業績表現。法人維持短線進出，外資中止連四日調節，16日轉買超193張，投信14、15日則連買451張。
合晶2021年前八月營收64.82億元，年增幅34.13％，8月營收8.79億元，月增幅4.73％及年增幅45.26％。2021年上半年稅後盈餘3.78億元以及EPS 0.74元，強過去年同期獲利2.52億元以及EPS 0.49元。
矽晶圓廠合晶龍潭廠及楊梅廠為滿載出貨，大陸鄭州廠新增產能及上海合晶復工，上海晶盟12吋磊晶矽晶圓也開始出貨，法人看好下半年業績將逐季上揚。
16日法人買超4,554張，外資即買超4,220張，投信繼15日買超797張後，16日再加碼150張；九月來法人合計買超1.21萬張，外資及投信各買超1.06萬張及2,992張。
(時報資訊)
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