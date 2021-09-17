台股因電子產業不確定雜音頻傳，資金轉向非電子股找尋布局機會，具有後疫情時代的航空產業復甦受惠股漢翔（2634）及漲價受惠股台泥（1101），漢翔16日上漲0.15元，漲幅0.53％，收28.25元。台泥16日股價上漲0.5元，漲幅0.98％，收在51.7元。

漢翔為國內航太產業龍頭，業務為飛機及發動機零組件的維修製造，客戶為國防部、奇異（GE）、波音（Boeing）、空巴（Airbus）及勞斯萊斯（Rolls-Royce）。

因新冠肺炎疫情爆發以來，航空產業受創，連帶漢翔的營運也受到影響。不過法人看好隨著各國陸續接種疫苗，歐美國內航空旅遊需求快速反彈，整體航太產業的景氣有望在2022年下半年快速復甦。

漢翔第二季在高教機首飛哩程金認列、民用發動機出貨明顯回溫下，第二季合併營收為59.66億元，年增32％，結束連續六季衰退，第二季EPS為0.43元，優於預期並轉虧為盈。

法人認為，波音已上調長期航空需求預估，預期國內航班在2022年將恢復至疫情爆發前的水準，國際航班在2024年恢復至疫情前水準，此對漢翔有利。

至於台泥部分，台泥累計上半年EPS為1.82元，雖低於去年同期EPS為1.85元的表現。不過市場看好台泥下半年的營運，認為漲價趨勢將對台泥下半年有利，並持續到2022年上半年。

外資也加入看好台泥的列車，摩根大通認為，因缺電影響而減產，但市場需求強勁，隨時序邁入需求旺季，推估水泥廠第四季每噸毛利將超越市場預期。

(時報資訊)

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