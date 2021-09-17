包括電子、鞋材、鉀肥等產業下半年迎接旺季，上游化工需求同步獲催動，近日包括永光（1711）、勝一（1773）等化工股行情異軍突起，在權證市場上也躍居熱門標的，吸引市場目光。

法人指出，化工股挾電子材料需求增加，以及電動車電池材料後市看俏等兩大題材崛起。其中，積極開拓電子化學品市場的永光，投入開發碳化矽（SiC）基板拋光製程的拋光液，傳已小量出貨予矽晶圓廠，因SiC被視為第三代半導體的關鍵，因而引發市場熱議，吸引買盤轉進，簇擁股價步步高升，自9月初起漲以來，累積漲幅約四成，在大盤行情低迷之際，顯得突出。

惟股價急漲，在技術面上與5日線乖離過大，16日獲利了結賣壓出籠，股價在觸及六年來新高後翻黑，收在26.55元，下跌2.75％，成交量日增約兩成、破36萬張；永光四大事業包括色料、特用化學、電子化學與碳粉，8月營收7.57億元，年增27.69％，今年前八月營收達61億元，年增22.5％。

化學溶劑廠勝一上半年營收年增三成，帶動獲利成績同步亮眼，稅後純益為8.11億元，年增46％，每股盈餘（EPS）達4.51元。下半年步入電子級溶劑的傳統旺季，由於半導體客戶2021年需求持續看好，有望持續帶動勝一營收表現，公司也已斥資15.5億元新建儲槽區，法人對勝一後市樂觀以待，預估2021年業績成長強勁，獲利也可望同步走高。

法人表示，油價上揚是帶動勝一第二季營運成長的一大主因。勝一調高工業級溶劑產品售價，漲價預期刺激客戶拉貨積極，而油價的偏強格局，也有利勝一產品價格延續強勢，預期下半年營運仍將受惠油價偏強勢，展望正面。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意