台積電（2330）16日在近日股價受壓之下，股價在波段高點回落，為本日填息埋伏筆，除息日開盤七分鐘即填息，但盤中於9點32分期指一度重挫，亞洲股市同步偏空，台積電難以獨強，結構上來說，台股短線恐進入調節。

從CPI的公布，以及蘋果新機的發表來看，15日台指月合約結算，結算日當日未見明顯波動，但9月由16,700點一路走多，曾一度站回17,500點，結算才遇壓力，結構雖為輪動，但整體向上明確。

金融股受到市場預期因通膨明確，美國將以加徵企業稅和減緩購債計畫，來做緊縮貨幣政策，雖尚未以升息作為工具，但緊縮方向明確，金融股將受惠，近期走勢強勁。

傳產則以族群輪動為主，航運鋼鐵輪番上漲，上漲後並非賣出換股，而是暫緩買盤力道轉換持股。電子族群晶片仍是缺貨狀態，由車用族群延伸，特用化學用料族群例如永光、中華化、長興等，短線多頭氣勢強勁。

回顧過往，9月的統計資料顯示，有58％的機率，台股會月線收黑。

近15年資料顯示中秋節節後五日上漲機率為87％，節後10日上漲78％，節前操作策略為拉低尋買點，例如終止連黑的訊號浮現標的的聯電、欣興、正新等，至於追高股則需要特別保守看待。

緊接著，17日美股四巫日期貨結算，價格恐遇震盪，持有大型股的投資人如果想避險，亦可用個股期貨做反向避險，以免假期過長，得承受較長時段的系統性風險。

投資人如果在高檔時，想部分獲利了結，不妨留意小型合約規格的個股期貨，例如小大立光期、小台積電期等作為避險工具的使用。（永豐期貨提供，李娟萍整理）

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意