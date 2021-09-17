政經消息方面，美國眾議院民主黨提出一系列增稅計畫，其中企業稅率與資本利得稅分別為26.5％與25％，皆未及拜登先前提出的28％與39.6％。目前美股三大指數期貨的技術面來看，美股三大指數皆從高位回檔整理，近期消息將圍繞在美國兩黨對增稅是否能取得共識，並投票通過，若消息還是沒有共識的話，美股走勢將會較為偏空。

反之，若能順利協議完成，則美股走勢將較為偏多，但同時也認為增稅法案的通過將可能讓美股迎來短線上的利多出盡，走勢轉為回檔的機率大增，因此，目前對美股的看法建議較為保守因應。

黃金期貨部分，在聯準會（Fed）利率會議前，黃金持續盤整。因美國通脹數據走軟，令Fed減購債規模的時間，存在不確定性，黃金在關鍵水準1,800美元附近窄幅盤整。

觀察經濟數據可明顯看出，Fed利率會議沒有太大「必須表態」的壓力，但交易者仍相信，今年仍將逐步削減每月購債規模。後續觀察美元走勢，若美元走強將不利黃金，黃金走跌的機會較高；反之若美元走貶，則有利黃金上漲。

油價部分，美國能源資訊署（EIA）公布，至9月10日止，美國原油庫存減少640萬桶，連續第六周下降，且減少程度遠大於分析師預期，原油期貨價格登上7月下旬以來最高收盤價。（兆豐期貨顧問事業部期貨分析師謝侑呈提供，李娟萍整理）

(時報資訊)