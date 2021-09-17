台積電（2330）16日除息配發2.75元現金股息，一度填息，但適逢外資發表對晶圓代工前景有疑慮的訊息，加上中秋節連假在即，台股開平震盪走低，終場指數下跌75.30點，跌幅0.43％，收在17,278.70點，成交金額量縮至2,425億元。

台指期下跌80點至17,248點。現貨部分，三大法人賣超70.65億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,706口至8,480口，其中，外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加2,911口至17,997口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少149口至9,791口。

期貨商指出，中秋四天連假將至，台股成交量縮減，市場參與者普遍觀望，統計自2003以來四天長假，在長假前收盤買進，假期後開盤立即賣出，有71.4％機率賺錢，平均報酬率0.89％。

假期後開盤立即賣出，也有28.6％的機率會賠錢，平均賠0.74％，抱股過節的正報酬機會仍大。

自營商選擇權淨部位，目前以買買權為主要布局。近月選擇權籌碼為中性格局，賣權OI大於買權OI之差距為5,000餘口，賣權OI增量呈現不足。新開周選方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空依舊皆無表態。

群益期貨指出，外資期現貨同步作空，自營商選擇權中性偏多，月、周選中性態勢，整體籌碼面中性偏多。

技術面目前台股量縮整理格局不變，短線在各均線逐漸靠攏糾結下，台股續做區間震盪整理格局。

永豐期貨指出，因中秋連假效應，市場觀望氣氛濃厚，成交量下滑，台股短線缺乏主流股領軍，預期加權指數將在月線與季線區間震盪。

日盛投顧則認為，台股選股方向可留意預期9月營收佳、第四季營運正向、2022年展望佳的半導體、電動車、PCB、金融、生技等族群。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意