上銀集團旗下大銀（4576）持續接獲自動化、半導體、PCB及工具機等產業訂單，定位平台目前訂單能見度看到明年第一季，精密運動及控制元件訂單能見度看到年底，今年出貨及營收可望優於去年。法人估，大銀今年營收上看28億元、挑戰30億元，締造史上新高。

大銀生產精密運動及控制定位元件，廣泛應用在半導體、自動化、Mini LED、面板、5G、工具機及PCB等產業。

上銀集團針對工具機從三或四軸升級至五軸機，需要用到力矩馬達以及迴轉工作平台，大銀開發的力矩馬達、上銀生產迴轉工作平台，已獲日本百年工具機大廠使用，加上汽車以及半導體產業也需用到力矩馬達，力矩馬達與驅動器兩產品被大銀列為重點發展明星產品，也是未來營收及獲利增長的動能。

大銀8月合併營收2.76億元，年成長45.60％；前八月合併營收20.38億元，年增25.24％，雙雙改寫同期次高。

大銀表示，前八月自動化、半導體、PCB及工具機等產業訂單年成長均為100％，DD MOTOR（直驅馬達）年增幅高達200％，主因是產業景氣復甦，含5G在內的半導體產業以及電動車鋰電池，都會用到直驅馬達，是訂單大幅增長的主因。

(時報資訊)

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