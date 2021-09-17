美國原油庫存創2019年9月來新低，帶動油價勁揚，激勵塑化股行情表現，二線塑化股亞聚（1308）攻上漲停、台聚（1304）也大漲逾9％，另有包括國喬（1312）、台達化（1309）等塑化家族全面收紅，躍居盤面上少數強勢族群。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，美國原油庫存創新低，然隨疫苗接種率擴大、經濟活動恢復，原油需求看升，對於塑化族群來說，原油提煉成本拉升，帶動產品報價上揚，而客戶對漲價的預期則讓拉貨變得積極，即使終端需求尚未增加，也會先回補庫存。因應歐美地區接下來第四季冬季，用油需求也將提升，預期油價將維持強勢，有利塑化族群基本面好轉。

且相較鋼鐵、造紙等原物料股，塑化股先前股價未有明顯表現，蔡明翰認為，值此之際，行情有機會啟動落後補漲；目前資金才剛轉入，在法人尚未大舉進場下，中小型個股可望相對有表現，因此，二線塑化股將較一線來得強，以PE、PVC為尤。

如亞聚股價在16日觸及漲停、台聚大漲逾9％，而包括國喬、台達化、中石化、南亞、聯成、華夏、台塑、台苯、台化、台塑化、寶成等全數收紅，漲幅0.15～3.82％以上，法人也偏多看待，對亞聚、台聚買超最多，均破萬張水準。

對於塑化族群，玉山投顧展望正向，指出其利多在於颶風帶動塑化產品價格上揚，然利空則是中國持續新增產能投產，以及Delta變種病毒延燒，可能影響經濟活動復甦等。

展望EVA，據中國光伏協會預估，2021年中國太陽能裝機預估量約55GW～60GW，但上半年安裝量僅13GW～14GW，展望樂觀，將帶動EVA需求拉升，預估下半年PV級EVA將重演2020年下半年缺料狀況，且大陸40萬噸EVA新產能延至2021年投產，有助近期價格回升，看好下半年EVA需求增加，造福如台聚等相關個股。

(時報資訊)

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