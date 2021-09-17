台股本周中秋節前量縮盤跌，大型權值股明顯現疲態，不過，個股具有轉機題材或股價被低估，據統計，國喬（1312）、技嘉（2376）等13檔個股，或因股價淨值比（PB）低於1倍，或本益比（PE）不到10倍，16日股價展開強彈漲勢，多檔個股更獲外資狂加碼。

以PB低於1倍、16日股價上漲2％以上強勢股，且第二季每股獲利（EPS為正）的上市股來篩選，計有三晃、龍燈-KY、國喬、廣豐、英利-KY、中石化等六檔。

另外，就是以PE不到10倍、16日股價大漲2％以上強勢股，且第二季EPS為正數來篩選計有、台聚、威健、國喬、信大、台達化、技嘉等六檔。

至於篩選結果，裕隆都列入低PB、低PE雙低股之列。再從上述13檔個股中也可以發現，幾乎傳產股，只有技嘉及威健為電子股，傳產股中又以塑膠及化工股居多。

外資16日賣超近50億元，仍勢加碼特定股，其中，低基期股更獲買盤挺。上述13檔個股中，多檔獲得外資強力認養，如台聚外資16日買超13,348張，威健也獲外資買超6,385張，國喬外資買超5,061張，中石化外資買超4,007張，技嘉獲外資買超2,092張，

裕隆近來電動車題材夯，投信16日加碼2,000張持股，不過，外資賣超1,937張。由於近來投信發行被動式基金ETF，不少是與電動車題材相關，帶動投信買進。

(時報資訊)

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