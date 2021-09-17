連接器廠嘉基（6715）16日舉行線上法說，公司表示受到客戶缺料影響，第二季生產不如預期，不過看好需求仍在，拉貨遞延的情況下，正面看待第三季營運會優於去年同期。

嘉基上半年營收10.51億元、年減8.67％，稅後淨利0.64億元、每股盈餘1.13元，均低於去年同期，其中第二季更是降至近年谷底。嘉基表示，往年第二季是公司的傳統旺季，配合客戶需求，第一季也已經準備好人力、物力，但今年在市場普遍長短料的干擾下，生產狀況不如預期，導致第二季營運下滑。

會中法人提問到稼動率及訂單能見度，嘉基表示，一般來說能見度可看三個月，目前稼動率約70-80％，但還是得看客戶料況，嘉基年初有提前把料備齊，產品做好放到客戶HUB倉，但客戶端只要缺料不成套，就還是沒辦法拉cable，所以整體來說，其實需求一直都在，惟長短料是不確定因素，目前7、8月有看到舒緩，但供應鏈消息9月下學開始又有缺料的問題。

嘉基主要產品為搭載於筆電擴充基座（Docking Station）之Thunderbolt主、被動高速電傳輸線，以及應用於伺服器、資料中心等領域的高速光纖通訊傳輸線。展望2022年，公司期望AOC（光纖傳輸線）和Thunderbolt 4 相關產品順利推出，成為營運成長動能。

因應5G商轉，雲端、資料中心、伺服器採用高速光纖傳輸線需求增加，嘉基去年來積極拓展AOC（光纖傳輸線），公司表示，去年受到疫情影響、客戶無法出差，導致整體認證時程延後，今年已經已經有小量出貨，客戶需求正持續溝通當中，還是得看料況能否滿足，而後續的400G、800G都在持續開發、設計中。

(時報資訊)

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