內外資研究機構持續唱多銅箔基板（CCL）三雄基本面，台光電（2383）股價進逼高點，聯茂（6213）獲統一投顧加持、表態上攻，兩強領軍帶動台燿（6274）反彈，三雄齊扭轉先前保守氣氛，可望成資金抱股過中秋連假布局優選。

CCL股價本波重新加溫，主要受惠5G基地台基礎建設、伺服器加持。統一投顧研究部主管廖婉婷預料，聯茂下半年營運將逐季創高，2022年受惠伺服器平台升級、5G基地台布建加速、高階車板材料出貨增溫等利多，有助產品結構再優化，給予「買進」投資評等，更把推測合理股價拉升到市場最高的200元。

研究機構認為聯茂2022年營運增速有望優於同業，預估2021、2022年每股純益各是9.61元與12.26元。

考量伺服器規格升級、安裝需求持續成長，加上5G基礎建設訂單、積極布局車用、5G智慧機材料領域等，聯茂啟動下階段產能擴充，江西廠二期可擴充120萬張，規畫2022年第二季、第三季各開出30萬張，隨後再視訂單狀況，評估剩餘60萬張產能開出時程。

台光電身為CCL族群股王，外資看好程度更是不在話下。匯豐證券科技產業分析師塗景婷認為，儘管市場擔心伺服器零組件短缺影響供應鏈，台光電倒是沒有看到任何客戶推遲訂單；匯豐並看好，台光電第三季營收將超越財測，下半年整體產能利用率將超過90％。

台光電今年在交換機、伺服器平台、BT材料市場市占率均有所突破，匯豐預期，400G交換機與Whitley平台2022年滲透率均將持續增長，搭配Eagle stream平台預計在2022年第二季問世，賦予270元股價預期。外資估計，台光電2021年每股純益將大增超過四成、來到16.2元，2022年每股賺二個股本。

高盛證券指出，CCL未來幾個月的供需狀況仍有序，假設原物料沒有進一步調漲，整體CCL價格也會相對穩定。由於台燿將高階雲端需求維繫得相當好，有利產品組合與單位售價，給予「買進」投資評等與150元推測合理股價。

(時報資訊)

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