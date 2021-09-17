鄉林（5531）上半年以銷售新成屋為主，稅後純損5.2億元，每股淨損0.53元；展望下半年，營收會集中在第四季衝高，新北市新莊副都心「鄉林淳真」將於年底完工交屋，總銷16億元、共66戶，已全部完銷。為掌握疫情降級報復性消費的反彈契機，規劃在未來五年，兩岸將合計推出總銷逾500億元的新案，成為未來成長動能。

鄉林建設財務長陳重元16日在法說會時表示，今年鄉林業績主要會表現在下半年，由於受疫情影響，行政機關流程會較慢，鄉林新案的完工入帳時間也比較慢，再加上依國際財計準則，營建業的費用都必須在當年度認列，所以上半年每股稅後純損0.53元。

陳重元表示，在兩岸進度方面，南京涵碧樓行館銷售七、八成，將會持續銷售，惟分戶貸款速度還是受行政流程影響而拉長；青島涵碧樓今年底前會衝刺Villa完銷；成都四川項目正全力推進，與政府進行開案前準備和定價，當地開盤價每平方米普遍都在2萬人民幣以上，鄉林希望達到這個水準以上，預估第四季可順利開盤。

台灣部分，陳重元指出，「鄉林淳真」為完工交屋的重點，年底入帳，總銷約16億元，已全部完銷；「鄉林恆美」上半年推出，全部完銷，總銷25億元，2022年底完工交屋；「山海匯」剩下5戶；「鄉林玉川」剩下3戶，目標年底完銷；「美術館」18戶，已售6戶，持續銷售中。「士林官邸 」以出租為主，待出租效應出現再考慮整棟銷售，第一棟已出租，第二棟今年底全力出租完畢，第三棟已有幾組客戶洽談整棟收購。

陳重元表示，2022年推案計畫方面，台北市會是重點，包括萬華都更案、吉林路都更案，明年將公開銷售，總銷暫估分別為43.35億元、25.6億元；另外鄉林也首度揮軍彰化員林，預計明年第四季推出，暫估總銷約27.2億元。

(時報資訊)

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