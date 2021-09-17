越南疫情嚴峻，大亞（1609）、億泰（1616）越南同奈廠生產降載或自主停工，但對整體營收影響不大，兩公司8月營收成長，大亞8月及前八月合併營收，均創同期新高。億泰越南廠自主停工至20日，已向同奈省工業管理局申請復工，21日之後有機會復工。

8月英國倫敦金屬中心（LME）三個月銅期貨及現貨一度跌破9,000美元、下探8,900美元，還好月底守穩9,300美元以上，台灣各線纜廠8月銅材及電力線纜計價，都是依據7月LME銅均價9,433美元計價，只有合機（1618）電力線纜訂單以台電為主，8月營收出現衰退，其他各線纜廠8月營收全面成長，就連大亞、億泰越南同奈廠生產劇減，8月及前八月合併營收依舊成長。

大亞轉投資大亞綠能在台南學甲建置76MW太陽能電廠，今年5月底取得電業執照，台電6月起開始支付電費，帶動大亞8月合併營收為22.39億元，年成長46.43％；前八月合併營收為177.79億元，年增幅57.02％。

大亞多年前在越南同奈省、北越海陽兩地設廠，越南占大亞合併營收約二成，其中，北越海陽廠生產電力線纜、月產150～200噸；南越同奈省廠生產電力線纜及漆包線、月產600噸。

大亞表示，越南同奈廠7月19日起生產降載，8月營收比7月減少42.3％，不過台灣電力線纜出貨穩定，對8月營收影響不大，9月目前接單及出貨都正常。

億泰表示，越南同奈廠生產電力線纜，主要供應給當地台商建廠所需線纜，月銷售金額新台幣二千多萬元，占整體營收比重不到一成，8月工廠自主停工，營收全歸零，但對億泰整體營收影響不大，8月合併營收2.48億元，年成長16.77％；前八月合併營收19.29億元，年增10.62％。

(時報資訊)

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