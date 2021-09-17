宏全國際（9939）最近正式投產國內及日本知名品牌咖啡等客戶訂單，增添公司營運動能。宏全董事長戴宏全16日表示，旗下台灣廠及東南亞廠第三季營運，均可望比上季及去年同期好，但因台灣廠及東南亞廠7、8月受到疫情影響，第三季營運成長幅度，不如公司預期目標。

至於新增的台灣廠投資案，宏全已租下台灣港務公司台中港自由貿易港區土地逾1.21萬坪，計畫斥資13億～14億元，興建六層樓廠房，目前已開挖基樁，預定2023年初建築物完工，初期先做倉儲物流園區，可增加公司物流與倉儲空間。

宏全在大陸客戶加多寶、東鵬等大廠，設有駐廠生產（In House）廠，及海天醬油瓶等訂單，今年營運表現還不錯，法人估宏全大陸廠第三季營收，可望呈現季增、年增表現。

戴宏全表示，宏全印尼Cibitung廠新設一條無菌飲料生產線，6月量產，因公司有庫存及訂單，當時未受印尼疫情影響，但當地疫情發生後，客戶員工上班人數減少，影響客戶出貨與銷售量。

至於宏全印尼泗水廠再增設一條無菌飲料生產線，9、10月開始試車，11月投產，藉以擴大印尼廠區無菌飲料代工生產規模。據了解，宏全印尼上述兩條無菌飲料生產線，規劃年產值各為4億～6億元。

宏全去年擴大產品組合，開始生產跨產業的包材，及增加高附加價值包材比重，目前已占一定份額，未來持續透過新合作案，量產交貨，可望成公司未來幾年營運持續成長主要動能。

戴宏全說，旗下台灣廠及東南亞廠第三季營收，均可望呈現季增及年增走勢，但受到疫情升溫影響，上述兩廠區第三季營運增長表現，不如公司預期目標。 不過，東南亞廠今年7、8月合併營收，仍保持兩位數的成長，公司仍看好第三季東南亞廠合併營收表現。

宏全旗下台灣廠7、8月因客戶調節訂單，影響台灣廠營收表現，使得公司8月合併營收18.65億元、年增1.01％，連續兩個月營收僅小幅度成長；不過，9月台灣客戶訂單已恢復正常，加上學校開學及天氣炎熱助威，可望帶動飲料需求轉強，台灣廠9月營運可望恢復成長動能。

(時報資訊)

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