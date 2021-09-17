觸控面板廠洋華（3622）因為疫情導致台電工程施工延宕，第二季機電部門營收低於預期。洋華指出，隨著台電施工進度逐步恢復，遞延訂單可望在第三季陸續拉貨，且下半年進入觸控面板傳統旺季，預期第三季營收將有兩位數成長。

第二季台灣因疫情的影響，台電施工進度延宕，也影響到洋華機電事業出貨表現，6月營收滑落到8800萬元，第二季營收約3.2億元，相比前一季衰退5.3％、年增率仍有34.4％。不過7月因為光電產品出貨增長，月營收跳升到1.73億元，8月營收約9624萬元，年成長163.28％、月減44.5％。

洋華旗下有兩大事業，機電部門主要包含電線電纜接頭，承接政府標案、風力發電標案，雖然機電事業營運相對穩定，不過今年意外受到疫情衝擊，使得表現略低於預期。光電部門主要產品是觸控面板，近年進一步佈局延伸到觸控監視器整機組裝。今年以來光電產品訂單動能穩健，第三季出貨可望維持高檔。先前預估全年光電、機電兩大業務占比約是五五波，但今年機電產品受疫情影響，預估光電、機電業務的營收比重大約是6：4。

展望下半年，洋華指出，第二季未完成訂單將配合施工進度，下半年陸續出貨，後續還是視台電施工進度而定。今年洋華光電產品成長大，運動器材出貨放量，工控POS去年因為疫情影響拉貨速度延緩，今年也恢復了拉貨動能。另外，洋華也佈局電動車市場，開發產品包括電動車中的觸控面板、加熱感應器等等，今年會小量量產，很多案子還在設計和打樣階段，車載產品開發期長，預期車載出貨會逐年成長。

另外，消費性產品主要是手機、少量平板，消費性產品佔比約20％，主要出感應器，毛利率低、但可以維持稼動率，非消費型佔80％。公司策略是持續拓展工控、醫療、車載、運動器材等利基型應用市場，並且增加垂直整合，延伸到模組以及整機組裝，另外還有電子紙貼合加工業務。

(時報資訊)

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