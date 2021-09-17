PCB傳統旺季到來，需求升溫帶動上游銅箔基板（CCL）出貨受惠，儘管目前市場普遍還存有長短料的困擾，不過CCL業者看好網通、伺服器、車電、智慧型新手機等需求不淡，對於後市展望正面看待。

從應用面來看，美系手機大廠推出新產品，拉貨動能挹注下，台光電（2383）下半年營運可期；網通、伺服器、基地台等在高頻高速網路環境的建置需求下，第三、第四季出貨也有望持續成長，聯茂（6213）、台燿（6274）受惠；汽車電子需求強勁，尤其電動車趨勢不變，騰輝電子-KY（6672）相關散熱材料出貨暢旺。由於CCL需求仍大於供給，因此法人樂觀看好CCL業者下半年營運仍有望維持強勁成長的趨勢。

台光電今年受益於新產能挹注、伺服器比重提升優化產品組合、以及手機/筆電/平板等產品推動HDI需求暢旺下，業績表現亮眼，八月營收36.8億元、年增42％，創單月歷史新高，累計前8月營收也同樣創下歷年同期新高。

展望第三季法人預期，美系客戶新品推出、且拉貨時程回復往年正常節奏，5G手機類載板等級銅箔基板需求成長，帶動台光電出貨量大增，另外，伺服器新平台推出後需求持續升溫，第三季出貨力道優於第二季可期，加上看好該公司今年產品組合大幅優化、有利於毛利表現進一步成長，因此預期台光電第三季營運有望挑戰再創新高。

聯茂不畏第二季火警干擾，在其他廠房、尤其江西新廠的支援下，上半年營收獲利仍繳出創高的表現。第三季受惠傳統旺季需求升溫，以及新產能加入貢獻下，八月營收31.7億元、年增60.6％，同樣創下單月歷史新高。公司看好網通、手機/平板、消費性電子、車用等需求持續強勁，力拚營運逐季增的目標不變。

法人指出，網通、伺服器、汽車電子等需求持續強勁，以及低迷已久的5G基地台有回溫的趨勢，均為聯茂下半年營運成長動能來源，且看好高頻高速材料出貨暢旺、產品組合優化、火災影響全數恢復等有利因素，樂看聯茂第三季營運同樣挑戰創高可期。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意