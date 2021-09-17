受惠加密貨幣帶動挖礦潮效益，推動顯示卡持續供不應求，亦推升整體PC裝置之顯卡市場銷售規模在上半年達到243億美元新高。研調機構Jon Peddie Research（JPR）預期，整體獨立顯卡市場規模繼去年達290億美元創高後，將逐年緩增、至2023年達441億美元後，在2025年突破540億美元。

這也將有利台顯卡廠包括市占全球前兩大的華碩（2357）、微星（2377），及其它主力台廠包括技嘉（2376）、麗臺（2365）、承啟（2425）、華擎（3515）、撼訊（6150）、映泰（2399）等，在接下來幾年仍將持續受惠顯卡業務挹注營收及獲利動能，光今年持續供不應求的出貨需求，就已估將延續至明年。

依JPR調查統計，今年第二季全球PC裝置之GPU（含PC內建GPU及獨立顯卡GPU）出貨量在三大晶片廠出貨同增步增揚下，較第一季的1.19億台增長3.4％、達1.23億台，年增幅則從39％收斂至37％，累計上半年出貨量達2.42億台新高。

JPR預期，至2025年的全球PC裝置之GPU年度出貨量，將以3.5％的年複合成長率、增長至達33.18億台，其中配置顯存的獨立顯卡滲透率則將從目前的一成左右、拉升至達25％。

若以市場銷售規模來看，第二季整體獨立顯卡售總額雖較第一季的125億美元下滑至118億美元，但年增幅高達179％。JPR認為主要的差距來自關稅的減少，不過預期全球獨顯市場規模在2020年以290億美元創高後，在接下來5年內都將維持增長走勢，今年度突破300億美元已毫無懸念、2023年則將達441億美元，至2025年則可望達540億美元。

法人預估，今年上半年輝達及超微的獨立顯卡產品在全球多達54個品牌合作廠拚銷，尤有挖礦潮的加持下，衝出逾2千萬片以上的高水位。展望下半年，在供應鏈料況依舊短缺、GPU供貨亦是多緊俏、偶紓緩的情況下，供不應求的現象預計將持續到明年上半年。

全球前兩大顯卡廠華碩及微星目前出貨需求已看到年底，近期更在缺料及物流成本壓力下，陸續於8月底、9月初宣布全面調漲旗下顯卡產品售價，技嘉更自8月下旬起到9月初已兩度微調顯卡售價，預期在第四季前，其它台廠顯卡ASP（產品平均售價）都將再有一波拉升。

(時報資訊)

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