盤勢分析： 華爾街日報報導聯準會將在9月21、22日決策會議上達成共識，即11月2、3日會議啟動縮減購債（Taper），預計2022年中退場。聯準會目前每月購買1,200億美元債券（包括800億美元公債以及400億美元MBS），縮表動作應該已在市場預期中。

比較特別的是因颶風過境墨西哥灣影響石油生產，國際油價緩步上漲創6周新高，加上國際能源總署IEA表示近期疫情消息轉趨樂觀，原油需求預期下個月回升，油價上漲也符合冬季旺季將屆慣性；相對鐵礦砂期貨價格受中國持續限產令的衝擊，報價跌至今年來最低，反應出原物料價格其實也是「各自表現」。

今年全球最關心的「灰犀牛」事件是中國版雷曼兄弟恒大地產的未來，恒大現象反映出中國經濟與金融市場浮誇特性，恒大無止盡槓桿擴充從房地產到礦泉水、足球、健康、保險、數碼技術、太陽能板、養豬業、遊樂園、電動車等，總負債達3,000億美元，去年底中國官媒社評就質疑恒大汽車以「造車之名行圈地圈錢之實」。

若中國房地產持續崩跌將拖垮銀行體系重創經濟，所以中國政府可能以有序倒閉作為處理原則，避免複製「雷曼時刻」，全球矚目怎麼處理？誰出面？代價多少？

台灣1998年亞洲金融風暴後也出現房地產泡沫重創金融體系，中國這次地產風暴規模難以估計，加上消費停滯、進出口受美中緊張影響，中國經濟進入調整期。

台股目前焦點是2022年半導體展望多空激戰，保守者認為獲利已達顛峰，未來可能出現二至三季庫存修正。

樂觀者認為目前仍供不應求，新應用電動車、AI需求高成長推升元件庫存，其實半導體產業巨頭因為所處供應鏈位置不同判斷不同；投資市場看法則是不負責任多空易變，特別是外資的研究報告經常是兩手策略。

投資策略：

9月蘋果股價創新高帶動那斯達克指數亦創新高，所有對iPhone 13的讚美和批評都只是主觀情緒，蘋果5G手機霸主地位屹立不搖，庫克的供應鏈管理能力讓蘋果手機升級價格不變，成本上漲代價由供應鏈共同分擔。

中秋長假前台灣科技股跌多漲少，缺料與長短料衝擊供應鏈生產交貨，大立光股價更創5年來新低。電子股雖是法人投資核心持股，但強弱分明造成法人調整部位「棄弱留強」因應季底作帳。

非電子股已非吳下阿蒙，鋼鐵業進入旺季、貨櫃與散裝獲利高成長（缺點是當沖比過高籌碼面混亂），金融股籌碼高度穩定（內資與散戶幾乎不買），油價上漲也讓塑化股重新啟動攻勢。短期指數上檔空間有限，非權值股與轉機股才能彰顯資金行情威力，個股成長性比指數空間有投資價值，好的公司股價表現穩健，但題材可能較無趣；爛公司炒題材手法一流，但股價大跌就會多殺多。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意