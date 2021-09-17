中秋節前觀望氛圍濃影響盤勢量縮整理，櫃買指數日K線連四黑，領先加權指數跌破月線，16日再收低209.61點，面臨測試9月9日的前低208.11點支撐，但合晶（6182）、光洋科（1785）、鈺創（5351）、中美晶（5483）等法人逆向買超股，展現抗跌行情，可持續留意後市走勢。

中秋節連假倒數，台股觀望漸濃，影響追價買盤縮手及成交量能減弱，盤勢震盪整理格局，加權及櫃買兩指數日K線都是連四黑，其中加權指數收低17,278.70點，下方月線17,245點岌岌可危；櫃買指數表現更為弱勢，收低209.61點，已跌破月線及逼臨半年線209.07點。本周到16日止，加權指數累計跌1.12％，櫃買指數累計跌2.34％，由於17日為中秋節前最後交易日，兩指數周K線收黑可能性大。

觀察16日櫃買市場法人賣超金額17.98億元，包含外資及投信分別賣超7.47億元、10.44億元，自營商則微幅賣超0.06億元。檢視16日法人買超前十二大熱門股，合晶4,553張居首，光洋科、鈺創、世界及中美晶等買超量破千張，各為2,917張、2,264張、1,865張、1,059張，都有外資加碼，外資分別買超合晶4,220張、光洋科2,563張、鈺創2,254張，另買超世界1,943張及中美晶951張，推升鈺創、合晶、光洋科等單日各上揚4.92％、2.83％及1.76％。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意