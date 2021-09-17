台股節前吹冷風，使得盤中零股整體交易金額隨著大盤量縮而減少，不過，從個股表現來看，小資族加碼力道意外出現轉強趨勢，尤其ETF更成為加碼重心，高股息、綠能等主題型ETF交投放量，觀察16日盤中零股交易量前五大，除了台積電仍居第一之外，接連4名皆由ETF包辦，分別為中信中國高股息（00882）、元大高股息（0056）、元大台灣50（0050）及甫掛牌的中信綠能及電動車（00896）。

受本土資金縮手影響，台股成交量急凍，盤中零股交易金額也有下滑跡象，16日整體金額為15.1億元，但整體縮減幅度較大盤輕微，主要原因在於小資、零股族布局重心轉向，將目光從個股移到ETF身上。

統計16日盤中零股交易股數前段班，可以發現除了「權王」台積電搭配除息行情，交易股數達62.7萬股，仍排名首位之外，其後依序為中信中國高股息、元大高股息、元大台灣50、中信綠能及電動車4檔ETF，若進一步觀察零股成交量10大個股，則再加上國泰台灣5G+，共5檔ETF入列，單日成交股數皆達10萬股以上。

投信法人分析，由於目前盤面個股波動劇烈，選股難度明顯增加，不像先前有主流趨勢能夠依循，但全球景氣仍處往上階段，基本面正向，零股、小資族依然希望參與市場行情，進而轉進持有一籃子股票的ETF，推升買氣逆勢放量。尤其是具高股息特色的ETF一直都是盤勢震盪整理之際的資金避風港，包括海內外高股息ETF都備受市場關注。

此外，中信綠能及電動車ETF首日掛牌交易就盤中零股交易股數就以17.9萬股排進前5大，擠下中鋼、聯電等熱門指標，顯示部分零股投資人未受近期台股量縮影響，選擇將目光放長，透過ETF卡位中長線產業趨勢。

(時報資訊)