中秋長假、聯邦公開市場委員會（FOMC）會議在即，市場預估，台股短線不易見到強力買盤進駐。台股「銀彈不足」，銅板股反成「進可攻、退可守」資金好去處。台股16日逾六成上漲個股為50元以下銅板股，致振（3466）、安可（3615）、笙科（5272）等12檔銅板股強勢出頭。

法人指出，台股低量窘境暫難擺脫，預期短線仍將以個別題材股較有表現機會，惟仍建議投資人於操作避開基本面欠佳之標的。

台股量能「委靡不振」，成交金額連六日「凍」在3千億元之下，台股16日共16檔個股亮燈漲停，當中除股價衝上70.2元的友銓外，其餘15檔股價均低於50元；且整體盤面655檔上漲個股中，亦有高達415檔為銅板股，占比63.36％，低價股點燃「星星之火」。

台股在本土資金持續縮手、類股輪動縮減、前波高檔密集交易區突圍乏力下，資金轉看低價股表現。不過，富邦投顧董事長蕭乾祥提醒，雖有部分資金轉進低價銅板股短打，惟仍建議投資人操作上應避開基本面欠佳者，選擇具題材面支撐之個股。

篩選股價低於50元、單日成交量500張以上、8月營收年增之個股，則有致振、安可、笙科、亞聚、鑫科、易通展亮燈漲停，台聚、長盛、龍燈-KY、鑫龍騰、虹堡、威健漲幅逾6％；亞聚、台聚、威健分別獲法人買超14,875、14,667、6,427張，12檔「績優銅板股」連假前夕喜獲資金青睞。

台股近期仍維持於「低量環境」，且缺乏領軍上漲的主軸，轉由個股題材表現，二線塑化、半導體、網通、消費性電子等均入列。法人研判，台股下一階段仍將以個別題材股表現為主，其中塑膠、PCB材料等指標股，可列為短打候選標的。

其中，受惠美國原油庫存創2019年9月來新低，原油價格飆漲，二線塑化族群順勢走揚，上市塑膠類股指數16日大漲1.39％，居上市類股之冠。倫元投顧分析師陳學進也表示，塑化、鋼鐵及航運等傳產股，預期經震盪換手整理後，仍有作價拉抬機會。

據歷史數據統計，台股過去八年在中秋節後三個交易日共七次上漲，平均漲幅近1％。蕭乾祥指出，即便台股短線低量情況暫難擺脫，加權指數亦有續探半年線之壓力，惟節後台股仍有伺機表現機會，無需過度悲觀。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意