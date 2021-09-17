機殼廠可成（2474）在8月31日除息後股價持續破底，近日更面臨150元保衛戰。16日董事會決議，17日起將買回庫藏股，預定買回數量約2.5萬張，買回區間價格為109.2～256.8元。

這也是可成第二次實施庫藏股，第一次買回庫藏股是在去年3月19日，當時計劃買回2.5萬張。不過隨後激勵股價大漲，漲幅高達四成，最後公司買回8773張股票。可成16日上漲0.65％作收，收盤價156元，成交量約1640張。

可成在去年決定淡出iPhone供應鏈，將泰州廠售予大陸廠商藍思科技，今年起不再認列泰州廠營收，因此營收相比去年衰退。而且今年整體供應鏈缺料影響客戶拉貨速度，再加上疫情擴大衝擊全球運輸，都影響出貨表現。可成8月合併營收32.47億元，月減6.5％、年減58％，寫下今年單月低點，累計今年前八個月合併營收約297.49億元，年減46.62％。

可成表示，目前整體市場供需仍受缺料影響，可成產品組合持續動態調整，加上來自新產品與新客戶貢獻、遞延出貨效應，第三季營收預期與第二季持平。可成積極佈局5G、新能源車與智慧醫療等新事業，傳出在新能源車市場開始與電動車龍頭特斯拉展開合作，日前也決定斥資30億元成立全資子公司可仁醫學科技，積極尋找智慧醫療投資標的。

(時報資訊)

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