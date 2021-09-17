觀光餐飲股再增新生力軍，本土連鎖咖啡龍頭路易莎咖啡（2758）今（17）日登錄興櫃，參考價118元，創辦人兼董事長黃銘賢表示，進入資本市場是為打「國際盃」，路易莎並已規畫「黃金十年」發展藍圖，採「國內外拓點展店」、「數位升級」，以及「進軍企業咖啡用豆市場」三大策略擴大集團營運規模，且目標2年內插旗美國。

路易莎咖啡實收資本額2.04億，2020年營業收入19.77億，毛利率53％，稅後盈餘1億5763萬，2020年EPS高達9.29元，顛覆外界認為路易莎咖啡主打「精品平價」不易獲利的印象。黃銘賢表示，路易莎未來發展思維「不在店數多寡」而是「營收與獲利」，以及「與加盟主共同成長」，希望3至5年內達到營收倍增目標。

路易莎近年深耕在地人文，發展「全方位生活門市」特色店型，頗受消費者歡迎，目前連鎖門市共524家（含籌備中），其中145家直營，379家加盟，並設有烘豆廠、麵包廠、烘焙廠、餐食廠及物流中心，陸續導入最現代化的智慧化供應鏈，達到快速精準的規模經濟。

為開拓市場「新藍海」，黃銘賢表示，路易莎在國內將採「一大店配一小店」模式持續拓點，小店開在捷運出口附近，大店則傳遞精品平價咖啡生活體驗。此一模式可有效控制展店成本。

而目前路易莎近140萬名會員中40歲以下占7成，分析，路易莎品牌年輕，40歲以下占了7成，為培養未來主顧客，路易莎將搶進台大、北醫大、東吳、台科大、清大等十多所大學院校設點，也創造超高的日營利。

黃銘賢堅持海外市場發展採合作合資策略而非出售代理權，同時一定要在當地設置烘豆廠，俾能掌控咖啡豆的品質。目前路易莎在泰國已有4家門市，在新加坡、馬來西亞、日本等東協國家已經完成註冊，美國等其他地區也有合作對象正在洽談中，等疫情過後，即可加快海外市場版圖的拓展。

為擴大「Ｂ２Ｅ」市場，路易莎將全力發展企業咖啡用豆市場，與台北捷運、新光集團、遠東集團、潤泰集團及安永集團等合作，經營型態包括「新光小舖」、遠傳「數位門市」、及蔦屋書店(TSUTAYA BOOKSTORE)的店中店等，也即將開設台北捷運站內門市，同時開發企業長期訂購咖啡豆市場，未來將有非常大的成長空間。

(時報資訊)