拜全球新冠肺炎疫情逐步趨緩、主要國家投資活動開始增加之賜，臺灣機械公會公布臺灣8月機械出口值達29.67億美元，較去年同期大幅成長37.4％，為去年9月以來連續第12個月上漲，且刷新今年5月的出口最高紀錄，再創臺灣機械外銷的新猷。

另外，今年前八月機械出口值為215.23億美元，較去年同期增加29.3％。以新臺幣計價約6,052億元，較去年同期增加21.6％。

臺灣機械公會表示，今年8月機械出口前十大產品皆有超過兩位數成長的亮眼成績，其中電子設備出口4.61億美元占比居第一，成長達58.4％；檢量測設備出口3.96億美元占比居第二，成長達23.8％；工具機出口2.60億美元排名第三，成長達62.0％，也創下美中貿易戰以來成長幅度新高紀錄。

累計今年1至8月臺灣機械前三大出口國家分別為中國大陸（出口額69.57億美元，占比32.3％）、美國（出口額45.56億美元，占比21.2％）、日本（出口額13.58億美元，占比6.3％）。

機械公會表示，機械產業仍面臨原物料上漲與關鍵組件交貨期拖長等問題，包括鋼鐵、銅、鋁等原物料都大幅上漲，機械產業因鋼鐵用量大，平均漲幅相較漲價前約增加40％，但觀察國際趨勢，未來鋼價波動仍具風險，主要關鍵零部件如控制器、滑軌、螺桿等，交貨期都明顯拉長，影響了機械設備的備貨與出貨安排。

在Delta病毒疫情衝擊下，全國維持二級警戒，邊境嚴管限制了我國際商務活動，加上疫情時好時壞，也為全球景氣帶來不確定因素。 尤其，受到變種病毒影響，部分重要港口實施封港，更加重貨運成本負擔，貨運價格相較以前漲幅已高達8至10倍以上，壓縮了國內設備業者獲利空間，也讓業者在提高售價與取得訂單間要更小心翼翼兼顧平衡。

(時報資訊)