考量疫情變數，紡拓會16日表示將取消原訂於10月13-15日舉辦的「第25屆台北紡織展（TITAS）」實體展，改為2021年台北紡織展線上展「TITAS Virtual 2021」，成為25年來首次線上舉辦的紡織展。

今年的線上展訂於11月1日開展，為期30天的展出將透過網路無國界及24小時不打烊的特性，讓買主可隨時上網瀏覽展品，並透過線上預約會議、文字訊息和即時通訊等機制，建立供需間的互動商機。

紡拓會指出，針對原規畫在TITAS實體展展出的豐富內容，將導入在TITAS Virtual展出，包括展覽區、公協會專區、形象區、活動區、研討會及洽談區等六大展區。 展覽區依產品別，區分為纖維/紗線、衣著/產業/家用紡織品、成衣服飾、輔料/配件、紡織機械/縫紉設備，以及其他相關服務等六項，買主可點選進入各展商的虛擬攤位。公協會區以具有該產業形象的客製化大廳，集結其參加展出的會員，讓買主進一步瞭解該產業特色，並點選進入各會員的虛擬攤位，瀏覽更多的展品。

形象區聚焦在機能應用、永續環保和個人防護等三大主題，參展商的精選產品將以數位化方式陳列，供買主查詢。活動區展示新產品發表會、動態秀等活動影片，並規畫影片拍攝加值服務，讓參展商透過影片行銷推動線上商機。研討會則採直播或預錄方式，建構業內連結、交流討論及洞察趨勢。洽談區提供買主預約會議功能，並導入虛擬攤位進行視訊洽談或即時文字交談。

(時報資訊)