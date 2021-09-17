帆船賽是奧運比賽項目，但台灣一直缺乏好手參加，亞果遊艇正式成立「亞果帆船聯盟」（ASL ,Argo Sailing League），目前已達13隊目標，並預定在10月9日舉辦「亞果帆船聯盟」元年賽事，邀請企業共同推廣帆船運動，以帆船比賽讓世界看見台灣。

亞果遊艇總經理張慶祥16日表示，帆船賽是世界最大的賽事之一，與世界盃足球賽、奧運、一級方程式賽車齊名的美洲盃，為目前全球影響最大、聲望最高的帆船體育賽事，擁有轉播超過200個國家與超過29億觀眾，可見帆船運動在國際間擁有舉足輕重的地位。

遺憾的是，台灣四面環海，擁有得天獨厚的地形優勢，但海洋運動卻始終未在國際上嶄露頭角，張慶祥指出，身為國內海洋休憩產業領頭羊的亞果遊艇，為了推廣健康永續的海洋生活休閒活動，正式宣布「亞果帆船聯盟」 。他說，由亞果遊艇集團發起的ASL，將邀請有志一同的企業，成立企業的帆船賽隊聯盟，透過國際級的帆船年度賽事，將在台灣持續創造全新的海洋議題，啟動台灣水上運動的世紀元。

他透露，「亞果帆船聯盟」目前已加盟13隊，不過「當然愈多愈好」。今年10月9日到11日一連三天，舉辦AS亞果帆船聯盟元年賽事，賽程從安平外海的繞標賽出發，到串連高雄國慶煙火長航台南與高雄，作為聯盟的前哨戰，也希望帶動企業共同推廣帆船運動，以帆船比賽讓世界看見台灣。

(時報資訊)

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