疫情影響，人們生活重心重新回歸家庭，日本MUJI無印良品9月起「良質良值」近600支商品全面降價，平均降幅達22％。此次「良質良值」商品選擇以三大方向包括生活雜貨、熱銷品、秋冬推薦品為主，其中，家具與生活用品占比最高達四成以上，平均降幅也是各類別中最高達29％，尤其是不鏽鋼餐具降幅27％，寢具床包枕套等亦降價53％，長年熱賣的旅行靠枕也降了31％。

MUJI無印良品受惠在全聯展店24家，且疫情使得超市店、線上購買業績大幅增長，其中光是線上網購1～8月業績較去年成長160％，也挹注前8月整體業績較去年同期持平，並樂觀第四季消費旺季到來加上五倍券即將發放，有望挹注全年業績維持成長。

目前MUJI無印良品在台計有54家門市，透過銷售反應與顧客心聲，瞭解更多消費者喜歡的愛用品，在加強生產訂量的同時得以降低成本，再將價格回饋給顧客。像是受到疫情影響，許多顧客開始嘗試在家下廚，使得矽膠調理道具及不鏽鋼餐具系列成為熱銷商品，此次即有27％降幅。

同時，因為居家時間變長，讓空間環境整理整頓需求增加，熱銷的棉麻聚酯收納系列也有約22％降幅。

秋冬推薦品方面，男女法蘭絨襯衫系列、男女丹寧褲系列及澳洲羽絨外衣系列等商品約有28～41％的降幅，尤其兒童有機棉法蘭絨立領襯衫從原價750元調整為399元，降幅高達47％。

(時報資訊)