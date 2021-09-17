歐美需求增溫，台灣外銷螺絲傳喜訊，累計前八月外銷量達到111.51萬公噸、年增19.39％，累計外銷金額達到35.34億美元、年增31.6％，折合新台幣逼近1,000億元大關，預估10月份就有機會超越去年全年出口額的41.35億美元，且全年外銷量和金額都很有機會挑戰新高紀錄。

對此，台灣螺絲公會理事長蔡圖晉表示，主要是歐美疫情解封後需求大增，國內相關螺絲廠外銷接單暢旺，以致今年外銷螺絲大幅成長。若按照今年前八月外銷成績來看，全年出口量可望突破2018年的168萬公噸，再創歷史新高。惟近來台幣匯率轉強，讓蔡圖晉深感頭痛，他說，希望台幣最好不要再升值了，以免影響外銷螺絲接單，期能繼續維持螺絲業的榮景。

另對於中鋼這次棒線盤價走勢，蔡圖晉認為中鋼有考量到下游螺絲等產業的經營現況，也兼顧下游競爭力，顯然中鋼這次開盤很用心。台灣螺絲公會說，雖8月外銷螺絲出口量滑落到14.37萬公噸，終止連續三個月成長，但累計前八月出口量較去年同期成長19.4％，且出口價格也上揚，呈現量價同步揚升的走勢。根據統計，8月外銷螺絲價格每公斤達3.4美元、月增3.34％，較去年同期大漲18.05％，創單月新高。

在外銷金額方面，累計前掰月達到35.34億美元，預估至10月份很有機會超越去年外銷金額41.35億美元，且預估全年外銷量有機會突破2018年的168.5萬公噸，及挑戰同年外銷金額48.46億美元新高。

(時報資訊)

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