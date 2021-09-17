最高行政法院16日宣判，撤銷亞泥2017年獲經濟部礦業局延展20年採礦執照！亞泥指出，對最高行政法院的判決感到遺憾，會等到收到正式判決書後，再和律師研議如何做後續處理。而雖然亞泥採礦展延遭駁回，不過依礦業法第13條規定，採礦權者經依前項規定為展限之申請時，在採礦權期滿至主管機關就展限申請案為准駁之期間內，其採礦權仍為存續；因此，採礦展延雖遭最高行政法院駁回，但亞泥沒有停止採礦的問題。

亞泥是在1973年取得花蓮縣秀林鄉及新城鄉大理石礦採礦權，1978年獲第一次展限至1997年，1998年又獲第二次展限至2017年，2017年獲第三次展限至2037。最高行政法院今天宣判駁回亞泥上訴，維持台北高等行政法院前年做出的撤銷展延處分判決，確定亞泥2017年獲經濟部礦業局延展20年採礦執照應撤銷，最高行政法院是依亞泥違反《原住民族基本法》中，展延並未與原住民族進行諮商同意參與程序，駁回亞泥的採礦展延。

雖然亞泥這次因違反「原基法」相關內容，採礦展延遭駁回；不過，據了解亞泥仍可重新向經濟部申請展延，而經濟部應該會要求亞泥重新與原住民根據「原基法」相關條文，進行完成相關諮商程序後，再提出完成展延。亞泥指出，亞泥在2020年6月的股東會上，就已經主動表達善意與誠意，宣示願意與玻士岸部落進行諮商程序，以求共存共榮。

亞泥強調，為化解花蓮新城山礦場與當地玻士岸部落居民的爭議，亞泥已主動依據原住民族基法第21條的精神，以最大的誠意與善意， 與部落展開諮商程序，力求與部落居民「共存共榮」。目前部落諮商相關程序已在進行當中。

(時報資訊)

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