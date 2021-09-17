建商搶當航海王、競逐台中海線地區（龍井、沙鹿、梧棲、清水）房市，預估928檔期至第四季至少有25個新案將進場，總銷金額逾340億元，不僅炒熱區域買氣，海線地區也成為928檔期台中最大的首購宅推案熱區，磁吸精銳、國聚等建商首度進軍海線區推案。

由於全球航運吃緊，在運量激增下，交通部未來五年將擴大建設國內七個國際商港，提升航港建設與港務業務。身為台灣第二大港口的台中港特區，在海運吞吐量激增下，創造人口就業紅利，帶動海線區域商圈發展；加上三井OUTLET商場、捷運藍線等重大建設挹注，助攻海線房市近幾年蓬勃發展。

其中，位於梧棲區的「遠雄幸福城」預售新案，基地面積廣達6,782坪，總戶數2,498戶，總銷高達158億元，也是海線地區金額最大的單一個案！由於土地、營造成本高漲，「遠雄之星」系列新案即將告別1字頭、朝2字頭房價邁進，但絲毫未降低消費者購屋意願，中秋連假預約客戶已經滿檔。

此外，精銳建設看好台中海線副都心未來的發展動能，引進超綠覆、低密度住宅規畫，將在沙鹿站特區推出預售案，基地面積1,378坪，坐擁整體街廓萬坪綠特區，享校園、公園第一排的地利優勢，均質三房格局，總銷18億元，將創海線有史以來最高綠覆規格地標大樓。

至於龍井區的「國聚之璟」大樓新案，位在東海街上的基地面積達1,924坪，規畫二、三房產品，總銷約20億元。由於龍井區去年同區域的住宅大樓案曾創下區域最高價，業界預估「國聚之璟」房價將上看4字頭，續創區域新高。

此外，今年將在沙鹿區、潭子區推出雙建案的久樘開發銷售總經理黃照旺指出，台商回流設廠磁吸科技人才移入，是台中房市人口紅利的最大利基，推升中科周邊的大雅、沙鹿、潭子、龍井等區域房價逐年上漲。久樘開發沙鹿新案坐落於沙鹿核心靜宜商圈的英才路上，與台灣大道、規畫中的捷運藍線僅步行距離，鄰近靜宜大學、北勢國中雙校區，結合自住置產與高收益價值，即將在第三季末推出，總銷約11億元。

(時報資訊)