晶圓代工龍頭台積電（2330）於16日「國際臭氧層保護日」承諾於2050年達到淨零排放目標，並為全球半導體產業先驅，發布氣候相關財務揭露（Task Force on Climate-related Financial Disclosures，TCFD）報告書，以實際行動落實環境永續目標。

同時，為了進一步深化企業成長與綠色環保共榮的共同理念，台積電與台灣中油簽署「天然氣碳中和計畫合作意向書（MOU）」，未來將由台灣中油提供符合碳中和產品認證天然氣給台積電使用，在「國際臭氧層保護日」以實際行動展現雙方對於減碳的決心。

台積電表示，身為負責任的企業公民，台積電致力於因應氣候變遷、減緩氣候衝擊，以保護我們共享的全球環境。台積電以「ESG政策」與「環境保護政策」為指引，積極規畫與執行減緩氣候變遷的相關作為，密切關注全球各項氣候行動指標並進一步規畫淨零排放目標。

台積電2018年發布《台積公司氣候變遷宣言》，明訂因應氣候變遷的二大主軸為減緩衝擊與調適風險，透過有效掌握行動方案的進度與成果，降低氣候風險對營運造成的財務影響，並揭露於台積電企業社會責任報告書。

台積電2021年為進一步回應利害關係人對氣候變遷議題的關注並聚焦闡述相關議題，依據TCFD架構與核心精神發布TCFD報告書，系統性的揭露管理策略和目標、確立執行控管，同時完整說明台積電因應氣候變遷的努力與進程。

台積電董事長暨ESG指導委員會主席劉德音表示，台積電深知氣候變遷對環境和人類造成的衝擊甚鉅，身為全球領先的半導體公司，面對氣候挑戰，台積電必須負起應有的企業責任。台積電除了是全球首家加入RE100的半導體企業，今年亦主動響應淨零排放行動，並發布氣候相關財務揭露報告書，希望擴大綠色影響力，帶動產業邁向低碳永續。

台積電於2020年成立淨零排放專案，由相關單位組成工作小組，針對淨零目標進行規畫與討論，同年全球辦公室達溫室氣體淨零排放。

(時報資訊)

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