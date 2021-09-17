NAND Flash控制IC大廠慧榮（Silicon Motion）總經理苟嘉章指出，現在各大晶圓代工廠從12／16奈米以下的成熟製程產能都全面吃緊，且預期這波效應將延續到2022年，屆時NAND Flash控制IC的產品單價將維持上升趨勢，加上PC、智慧手機及智慧終端等各項應用持續擴增記憶體容量，對於2022年的記憶體市場依舊抱持樂觀。

台積電日前傳出向供應鏈調漲投片價格，舉凡先進製程及成熟製程都全面喊漲，對此苟嘉章認為，台積電過去至少十年都沒有調漲過價格，這次調漲推測主要原因是要釐清客戶重複下單問題，使真正需要產能的客戶能順利拿到產能。

苟嘉章指出，目前成熟製程又是最為供給吃緊的產能，且現在產能吃緊狀況一路從12／16奈米製程向下延伸到成熟製程都相當吃緊，晶圓代工廠雖然都在投資新產能，但不論是台積電南京廠或聯電南科擴廠最快都要在2022年下半年才會陸續開出，對於紓解強勁的市場需求相當有限，慧榮將會努力爭取更多產能以滿足客戶需求。

在2022年晶圓代工產能供給有限，加上晶圓代工價格將持續上漲情況下。苟嘉章預期，2022年的NAND Flash控制IC市場供給仍相當吃緊，且產品單價仍會持續上升。

針對2022年記憶體市場展望，苟嘉章表示，根據近期與各大客戶開會成果，以及各大研調機構對於2022年終端市場預期來看，2022年PC／筆電市場仍可望達到年成長雙位數水準，加上智慧手機及智慧物聯網等市場需求將持續成長，不僅終端品牌市場抱持樂觀態度，就連記憶體原廠亦然，因此將持續看好2022年記憶體市場。

其中，苟嘉章特別針對智慧手機舉例，蘋果近期推出的iPhone 13系列，最大內建容量已經上看1TB，後續將有機會帶動其他品牌跟進這波趨勢，將可望加速NAND Flash的消耗量。

(時報資訊)