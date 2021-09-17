記憶體設計廠愛普（6531）已於110年股東會通過修改公司章程，申請更改股票面額由10元修訂為5元，使流通股數增加一倍，以活絡市場交易，並有利於靈活規劃員工股權獎勵措施，顯現對於未來營運發展上信心。

愛普董事會16日進一步通過訂定變更股票面額基準日為10月15日，面額變更後之新股票將於10月18日進行上市買賣。愛普表示，希望藉由變更股票面額，在不影響原有股東持股市值下，使流通股數增加一倍，除活絡市場交易外，更有助於公司方面靈活規劃員工股權獎勵措施，強化人才留用與召募。

目前愛普實收資本額為新台幣7.43億元，每股面額新台幣10元，流通在外股數為74,340,623股，依第二季經會計師核閱財務報告計算，每股淨值為新台幣47.82元。每股面額變更為新台幣5元後，流通在外股數將擴大一倍成為148,681,246股，依第二季經會計師核閱財務報告計算，每股淨值則為新台幣23.91元。

愛普表示，舊股票最後交易日為10月6日，停止交易期間為10月7日至15日，最後過戶日為10月10日，停止過戶期間則為10月11日至15日；並將以10月18日為新股票上市買賣日及舊股票終止上市買賣。

愛普自從調整營運策略後，毛利率與稅後純益持續提升。愛普上半年合併營收28.61億元，較去年同期成長67.4％，平均毛利率年增24.4個百分點達45.2％，歸屬母公司稅後淨利8.07億元，與去年同期相較大幅成長約6.3倍，改寫歷年同期歷史新高紀錄，每股淨利10.89元，等於上半年已賺逾一個股本。

而愛普今年前八月合併營收達42.98億元，較去年同期成長92.6％。

(時報資訊)

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