晶圓代工廠格芯召開年度技術論壇，針對智慧行動裝置、物聯網、車用電子、資料中心等四大領域推出全新晶圓代工製程解決方案，同時宣布將進一步投資逾60億美元擴增產能，其中車用晶片今年產能預計較去年翻倍，而格芯也宣布與高通針對5G相關前端射頻元件擴大合作。

格芯看好半導體產業正在面臨史上空前高漲的晶片需求，預計市場將於2030年翻倍至超過1兆美元規模。格芯資深副總裁Juan Cordovez表示，在過去的一年半當中，半導體的重要性不言而喻，於日常生活中更是無所不在。這個體認與需求推進了例如汽車和物聯網等領域的創新。對格芯而言，將透過差異化解決方案打破過去對半導體製造創新定義的窠臼。

由於半導體需求成長但晶圓代工產能供不應求，格芯宣布將投資60億美元擴大全球產能，其中40億美元用於擴建新加坡12吋新晶圓廠，美國及德國各投資10億美元以增加車用晶片產能。

格芯表示，車用晶片解決方案持續專注於支援汽車的自動駕駛、連線和電氣化轉型，格芯宣布德國德勒斯登Fab 1的GF 22FDX製程平台已適用Auto Grade 1認證，可為客戶加快上市時間。

格芯資深副總裁Mike Hogan表示，晶片短缺問題將持續到2022年，因為新投資需要相當長的時間才能轉化為產能，例如格芯新加坡新廠要到2023年才能啟用。而格芯今年在增加車用晶片產出已有不錯進展，今年車用晶片產量較去年倍增。

格芯針對資料中心應用推出新平台和功能，以提高功率和能源效率，從而擴大其在矽光子製造領域的領先地位。格芯的矽光子解決方案目前已於全新矽光子45奈米平台啟用，在同一晶片上結合了RF CMOS和光學組件，為第一個採用12吋晶圓技術的微環形諧振器（micro ring resonator，MRR）光學元件。此新平台已達成多種關鍵技術里程碑，預計將在2022年第一季取得全面的技術認證。

格芯宣布與高通簽署合作協議，雙方將在5G射頻元件前端製造方面擴大合作，包括Sub-6GHz及毫米波（mmWave）的5G技術前端射頻元件合作計畫。格芯資深副總裁Bami Bastani表示，雙方合作將使5G網路於日常生活更為普及，並利用尖端毫米波技術將5G網路推升至全新境界，達到前所未見的數據傳輸速率。

(時報資訊)