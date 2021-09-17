根據外電報導，歐洲車用產品晶圓廠群聚的德勒斯登日前停電，英飛凌、格芯等晶圓廠都受影響。供應鏈透露，英飛凌不僅生產車用晶片，也是MOSFET與電源管理晶片重要供應商，對於先前已深受英飛凌缺貨困擾的台達電、光寶，後續影響恐怕更深，而車用晶片生產因停電而中斷，可能影響光寶、仁寶、台達電、和碩等車用產品的客戶拉貨動能。

根據外電報導，晶圓廠群聚的德國東部城市德勒斯登，在當地時間13日下午停電長達一、二小時，Bosch、英飛凌、格芯的晶圓廠都被停電波及，恐怕將影響接下來車用晶片產能，供應鏈也證實，英飛凌正在統計受此波停電影響的產品型號與數量。

值得注意的是，受停電影響的英飛凌晶圓廠不僅做車用晶片，也有做電源管理晶片，同時也是MOSFET生產重鎮之一，先前英飛凌、德儀、意法半導體的MOSFET與晶片在市面上已經大缺，業界人士表示，在停電發生之前的缺料風潮，已經讓台達電8月營收意外不如預期，而且台達電的缺料無法在一、二個月之內緩解，光寶也受到MOSFET缺料影響，包括桌上型電腦用電源在內的產品常常得透過客戶向同業調料，或是客戶直接轉單給競爭對手，9月中英飛凌晶圓廠停電，對於營運已經受到英飛凌缺料困擾的台達電、光寶來說，更是雪上加霜。

另外，車用晶片供應吃緊，不少美系與日系車廠8、9月因而減產或是生產線停工，隨著德勒斯登停電影響車用晶片生產，恐怕接下來車用客戶拉貨又會遞延。 目前台灣電子大廠中，光寶承接許多Tier 1的車燈訂單，台達電包括馬達、車載充電器在內，電動車營收占比已有5％，和碩則為特斯拉代工中控台，而仁寶也為傳統車廠組裝ADAS、ECU等，車用晶片供應因為停電而更為嚴峻，對於台灣電子廠營運的影響，都還有待觀察。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意