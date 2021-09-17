近日台灣疫情再起波瀾，群眾募資平台貝殼放大指出，疫情改變了民眾的消費需求，也帶動群眾集資市場搭上防疫需求，以近期來說，集資金額最高的專案包括如電動自行車、智慧健身／健康產品，以及提升居家辦公效率的產品如升降桌、提升注意力產品、視訊燈光等，都是疫情新常態之下最熱門的集資商品。

此外，去年至今年受到疫情影響，群眾集資成為品牌與市場接觸的重要方式之一。以去年來說，2020年全台總集資金額超過25億元，贊助人次超過100萬，與往年相比仍舊呈現飛躍式成長。而除了在地的群眾集資平台之外，例如國際集資平台Indiegogo從去年3月至今年全平台總集資金額相較去年成長34％，是許多團隊面向全球的新品發布重要管道。

自新冠肺炎疫情自去年初於全球爆發以來，改變全世界的生活方式與消費需求，而對群眾集資產業來說則堪稱是逆勢成長的一年。貝殼放大表示，在後疫情時代，相關商品也成為集資熱門品項，包括如幫助居家辦公效率，例如升降桌、提升注意力產品、視訊燈光等。又或是智慧健身、健康產品、小家電、寵物智慧產品等，都是因應「人們在家中時間變長」，而受到消費者關注的商品。

此外，因擔心大眾交通工具帶來的風險，自行車與其周邊產品成為疫情期間最好的代步工具，也帶動戶外／交通出行產品成為集資熱門標的。而娛樂舒壓類的產品如投影機、指尖陀螺、電子遊戲裝置，以及充電／新能源類產品等也都是疫情新常態下，熱門集資產品趨勢變化。

而針對想要前進歐美與全球市場的團隊，貝殼放大則建議，團隊需要注意在地化溝通，例如設計出符合當地市場的視覺風格、說故事的方式、電子報與廣告貼文的安排等，都需有更多在地化的行銷與設計呈現。

此外，在社群經營、公關策略執行上，貝殼放大也建議，應規劃與產品屬性符合的KOL進行產品開箱等合作，又或是創立英文的臉書、IG等社群進行行銷推廣。

(時報資訊)