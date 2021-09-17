財政部高雄國稅局16日表示，個人交易於2016年1月1日以後取得房地、房屋使用權或預售屋及其坐落基地，不管是虧損或獲利，都必須在移轉登記日隔日起30日內辦理房地合一稅申報。

我國房地合一是針對2016年後取得房地、預售屋等交易標的課稅，只要在2021年7月後有交易情況皆適用房地合一2.0稅制。至於2021年7月以前交易案件為房地合一1.0稅制。

房地合一2.0為個人出售持有兩年內不動產適用45％稅率、持有兩年到五年內為35％，五年到十年為20％，十年以上為15％。

而過去房地合一1.0為個人出售持有一年內不動產適用45％稅率、持有一年到兩年內為35％，兩年到十年為20％，十年以上為15％。

官員指出，實務上常有民眾誤以為不動產交易虧損免辦理房地合一稅申報，但依所得稅法第14條之5規定，個人交易房地合一新制課稅範圍的房屋、土地、以設定地上權方式之房屋使用權或預售屋及其坐落基地，不論有無應納稅額，都必須在房屋、土地完成所有權移轉登記日後30天內至國稅局填寫房地合一稅申報書。

依照房地合一課徵所得稅申報作業要點規定，官員表示，民眾申報房地合一稅時必須檢附申報書、買賣契約書影本，還有成本及必要費用證明，例如前一次移轉時的購入價格、房屋現值、房仲、代書等雜項支出證明，若有應納稅額則一併檢附繳納收據。

舉例來說，民眾在2018年以總價500萬元買入房地，2020年10月31日以總價400萬元出售房地並做移轉登記，雖然是虧損100萬元，但是民眾在11月30日以前（自10月31日隔日起30日內）仍要辦理房地合一稅申報。

官員也表示，依照所得稅法規定，如果房地合一交易有虧損，其虧損額度可在當年度及後續三年抵減房地合一交易所得，但仍需先行申報。

(時報資訊)