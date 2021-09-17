環保署16日進行「核能二廠除役計畫環境影響評估報告書初稿」專案小組會議，環評委員認為，台電應加強廠房建物拆除廢棄物產出時程、暫存方式、去化管道、運輸路線及環境管理規劃，因此要求補足相關文件，12月底前補件後再審。

據經濟部規劃，核電廠除役分四階段進行，包含除役過渡階段8年、除役拆廠階段12年、廠址最終狀態偵測階段3年及廠址復原階段2年，合計共25年。核二廠除役拆廠先從汽機廠房系統設備開始進行拆解與拆除，再先後進行輔助廠房及反應器廠房、燃料廠房、廢料廠房與控制廠房等廠房設備拆解作業。

核二廠未來完成除役後，廠址輻射劑量將符合非限制性使用標準，除保留區（含放射性廢棄物貯存設施）外，其餘土地現階段係朝電力事業用途來做規劃，台電表示，由於科技持續進步，未來會規劃作為低碳電力來源電廠用地。

惟環評委員關心，過去核二廠附近有礦坑經過，可能會有地底隧道，對於地層有影響，且核二廠緊鄰海岸線，歷史紀錄就有出現15公尺海嘯，要求要做相關防護措施。也有委員關心，目前核電廠房舍是以一般建築物規範，對除役核電廠是否足夠；另也應加強除役產生低放射性廢料物貯存安全管理計畫。

最終經閉門會議討論後，要求台電確認各項除役興建設施耐震設計基準合理性，並檢討評估設置海嘯牆可行性。評估土方暫置區設置核二廠基地範圍內已開發、使用區域之可行性；除役後再利用，應設置監測系統，以確保無放射線疑慮。

(時報資訊)