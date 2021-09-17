勤業眾信（Deloitte）會計師事務所近日指出，我國移轉訂價案件查核趨勢開始導入大數據做專案選案調查，可分為「數位查核、細項查核、二次查核」三大面向，業者內部交易應留存佐證資料以降低稅務風險。

以數位查核而言，勤業眾信稅務部會計師張宗銘表示，近年國稅局靈活運用數位化做為選案查核工具，在年度查核選案開始前，稅局會設定好移轉訂價審查案件標準，特別是跨年度的財務變化狀況警示，例如獲利狀況不佳或波動大、集團利潤配置失衡、與境外公司受控交易比重高等。國稅局透過大數據分析、電腦系統化挑選出查核目標後，即可啟動專案審查。

細項查核方面，勤業眾信稅務部副總經理周宗慶指出，移轉訂價專案審查案件通常都會被要求交易個別測試，因此企業皆需要花費很多時間逐一釐清交易細節與報表的拆分。然而，就近期的查核狀況，企業未來面對查核環境將更加嚴峻，例如企業有多種類型的移轉訂價交易時，會主張關聯性或連續性而選擇進行合併測試合理性。

周宗慶也表示，近期有查核個案因進銷貨關係企業不同或同一交易對象執行功能複雜，而可能無法維持合併測試，進而被要求拆分為個別交易進行驗證。

在二次查核部分，周宗慶表示，國稅局已從大量稽查轉為精準查核，同時定期追蹤過去專案審查案件，只要同一企業集團符合選案標準而再度成為查核目標，國稅局將運用近期統計做二次或多次查核。

不僅如此，未來國稅局搭配國別報告、集團主檔報告或集團年報等稅務資料，也可能啟動多面向交叉查核。

周宗慶建議，為解決未來面對稅務機關查核時的不確定性，企業內部交易應事先準備佐證文據，如內部移轉訂價政策文件及合約、功能執行與風險承擔之數量化分析，還有運用資訊系統編製拆分報表及即時掌握集團利潤配置情況等，降低集團移轉訂價風險。

(時報資訊)