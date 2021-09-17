財政部次長阮清華16日指出，台灣Pay綁定振興五倍券最高回饋可達4,500元，主要包括現金加碼優惠1,400元（五倍券早鳥800元、新戶禮100元、共同綁定禮500元）、店家回饋優惠（以20％最高比率計算為1千元）、台灣Pay所有店家消費加上2％紅利點數回饋、最高100元，以及包括i原券、地方創生券及好食券的加碼2千。

台銀指出，台灣Pay總店家已有20萬家，回饋金額可達5.6億元；在信用卡綁定方面，八大行庫提供了23萬5千戶綁定名額，並提出了9,285萬元的回饋預算。

阮清華統計，去年台灣Pay在所有行動支付裡，綁定消費三倍券占比達57％，且去年台灣Pay創造的消費量是三倍券的2.7倍，今年台灣Pay的預算從去年的1.8億元增加到5.6億元，加上信用卡更超過6.5億元。

截至目前為止，台灣Pay四大功能包括消費、轉帳、繳稅、繳費等，合計已有超過1千億元的用量，估計年底可破1,500億元。

i原券與觀光券是所有面額最高的，為1千元，但i原券只發行10萬分，可使用店家有800多家。原住民委員會主委夷將．拔路兒指出，在三倍券時就已與台灣Pay合作，鼓勵民眾使用台灣Pay在原民店家消費，總計從去年7月15日至今年6月30日為止為台灣Pay增加了5萬多名用戶。

原民會指出，i原券可說是「加碼再加碼」，同一筆消費，將可跟其他的部會券種一起，包括國旅券、客庄券、地方創生券、農遊券、動滋券等，一起累加使用。

在共同綁定方面，財金公司則說明關於共同綁定調整的二大重要時段指出，9月22日至10月1日，僅允許共同綁定新增或退出，10月2日至6日中午前，僅允許綁定退出。

(時報資訊)