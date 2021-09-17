近來政府各部會週邊機構有不少董事會已屆期，新任董總人選將重新進行調整，其中據金融圈人士透露，中央存保公司董事長林銘寬此次三年一任的任期屆滿之後，正好65歲，因此順勢退休，至於接替人選，目前則以今年１月出任存保公司董事的現任董事朱浩民呼聲最高，存保董事長的新任人選應可望在下周正式對外發布。

林銘寬是由存保總經理升任存保董事長。合庫金董事長雷仲達先前為存保公司董事長時期，林銘寬為其總經理，而在2017年11月雷仲達轉戰合庫出任董座之後，林銘寬以總經理兼代董事長一路兼任十個月，之後在2018年的9月21日新屆董事會任期開始時，真除為正式董事長。

林銘寬也是老央行人，東海經濟系畢業、企管所碩士的林銘寬，30多年的歲月都在央行金檢處渡過，之後出任央行行務委員、存保總經理，他和多年前的存保公司董事長孫全玉，都是央行金檢處出身，孫全玉則是在央行金檢處長任內轉換跑道出任存保公司董事長。

如今存保董事會屆期，林銘寬將退休不續任，新的存保董事會及新任的董總名單也將在近期內揭曉，目前董座人選，以現任董事朱浩民的呼聲最高，至於現任總經理蘇財源應有機會續任。

朱浩民本身也是政大金融系教授，多年來出任過多家公股銀行董事，包括他曾任土銀常務董事、一銀獨董、輸出入銀行理事等，對於公股銀行董事會的參與經驗可說相當豐富。

近幾年來，包括期交所、第一金董事長等職務，朱浩民都曾被傳為可能人選，對於期貨、選擇權等衍生性金融商品專業相當在行，目前在政大任教包括大陸金融、證券期貨、金融管理、總體經濟等重要課程。

(時報資訊)