富邦金控和日盛金控16日同步召開董事會通過富邦金吸收合併日盛金案，富邦金將與日盛金控進行現金合併，兩家金控將於11月5日召開股東臨時會，提請股東通過合併案，並預計於取得金管會核准後訂定合併基準日。

日盛金表示，合併案經股東臨時會通過並取得主管機關核准後，將依相關法令規定向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請有價證券終止櫃檯買賣、向金融監督管理委員會申請停止公開發行，以及向公司所在地主管機關申請辦理解散；同時擬提請股東臨時會授權董事長或其指定之人全權處理日盛金申請有價證券終止櫃檯買賣、停止公開發行暨辦理解散案相關事宜。

富邦金已於今年3月30日完成公開收購日盛金控，並於市場持續買入日盛金控在外流通普通股股權，截至8月27日已累計取得日盛金控56.92％普通股股權。

富邦金董事會16日通過，擬依金融控股公司法、金融機構合併法、企業併購法、公開發行公司取得或處分資產處理準則等規定，與日盛金控進行現金合併，合併後將以富邦金控為存續公司，日盛金控為消滅公司。本合併案之合併對價，依公開收購價格定為日盛金控每股普通股現金新台幣13元（含權息），並依權息調整至每股普通股現金新台幣12.41元（除權息）。

日盛金控8月31日股東常會已通過109年度盈餘分配案，其除權、除息交易日將待日盛金控訂定後公告。

富邦金表示，富邦金致力維護所有員工權益，同時期盼儘速整合，發揮營運綜效，待富邦金控及日盛金控雙方臨時股東會通過及主管機關核准後，規劃於2022年第一季完成富邦金控及日盛金控合併，並期於2022年底前完成富邦證券及日盛證券、台北富邦銀行及日盛銀行等子孫公司整併。

(時報資訊)

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