十年沒動的金融評議約束力門檻要拉高了。金管會法律事務處長徐萃文16日表示，基於物價上漲、一定額度並非爭議案件能否解決的唯一關鍵等原因，將拉高金保法第29條第2項「一定額度」，強化消費者保障，新法規預計2021年9月17日公告生效後，評議案件就適用新的額度。

現行強制賠付額度上限依爭議類型不同可分兩種，一是投資型金融商品或服務、產險給付、壽險給付、投資型保單，強制賠付上限為100萬元，將調高至120萬元；非投資型金融商品或服務、多次給付型醫療保險金給付、非屬保險給付爭議等，強制賠付上限則自現行10萬元，調高至12萬元。

徐萃文指出，本次適度調高主要考量幾大因素，一是爭議案件進入評議階段前多數已獲解決。再者，和解或調處成立的金額並不受一定額度限制，和解金額往往有超過100萬元或10萬元以上者。

金融消費評議中心董事長林志潔指出，一般申訴案有五成可解決，進入調處階段未解決的比重為23％，調處不成就會進入「續行評議」，比重約在50～55％。雖然有立委建議將一定額度調高到200萬，但「一定額度」不是調處成功與否最重要的原因，不必放這麼高比重。另外，一定要調的原因，是要反應薪資、物價。

徐萃文表示，經評議委員會作成評議決定之案件，即使超過一定額度，金融服務業接受之件數比例亦近九成，顯示一定額度並非爭議案件能否解決之唯一關鍵。另外，調高一定額度可強化對金融消費者權益保護。

徐萃文指出，法制變革宜循序漸進。會視國內金融經濟發展狀況適時再檢討。一定額度提高後的適用時點，依法律不溯及既往及信賴保護原則，將以公告生效後申請評議之案件適用新的額度；公布修正前申請之評議案件則適用調整前的額度。

(時報資訊)